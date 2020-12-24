Britanya ve Avrupa Birliği arasında Brexit sonrası ticaret anlaşmasına yaklaşıldı

T24 Dış Haberler

Britanya ile Avrupa Birliği arasında Brexit sonrası ticaret anlaşmasına yönelik bir anlaşmaya yaklaşıldığı belirtildi. Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşme sonucunda anlaşmayı duyurması bekleniyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya ile AB 31 Aralık'ta yaşanacak ayrılık öncesi uzun zamandır görüşülen ticaret anlaşması konusunda anlaşmaya varmak üzere. Johnson'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası anlaşma konusunda açıklama yapması bekleniyor.

Taraflar arasında Ocak ayından itibaren uygulanacak yeni kurallara karar verilmesi, hem Brüksel'de hem Londra'da bu kuralların onaylanması ve anlaşmanın imzalanması gerekiyor.

Anlaşma olmaması halinde iki tarafın da ithalat ve ihracat için ödeyeceği vergiler artacak, bu da ilgili ürünlerin fiyatlarını etkileyecek. Taraflar, uzun süredir bu ihtimâlin ortadan kalkması için görüşüyor.