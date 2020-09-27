Britanya ve Almanya'da Koronavirüs tedbirlerine karşı çıkanlar eylem düzenledi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları dünya genelinde artarken Britanya ve Almanya'da hafta sonu hükûtmelerin aldığı önlemleri protesto edenler sokağa çıktı.

Londra'da bulun Trafalgar Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi hükûmetin salgına karşı aldığı önlemleri protesto ederken Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln şehrinde de gösteriler gerçekleşti.

Londra'daki eylemde, göstericiler “Özgürlük” sloganı atarken, ellerinde “İzin Vermiyoruz” ve “Covid 1984” yazılı pankartlar taşıdı. Polis, gösteriler sırasında sosyal mesafeye uyulmadığı ve maske takılmadığı gerekçesi ile göstericilere dağılması çağrısında bulundu. Tüm çağrılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti.

Almanya'daki protestoya ise yaklaşık 5 bin kişinin gelmesi beklenirken, yaklaşık bin kişi katıldı. Protestolar sırasında şiddet olayları yaşanmadı, göstericiler protestonun ardından olaysız şekilde dağıldı.