Britanya, Ukrayna işgali nedeniyle Rus oligarklara yaptırım uyguluyor; "Chelsea'nin sahibi Abramovich, bir daha burada yaşayamayabilir"

Chelsea'nın Rus sahibi Roman Abramovich'in bir daha Britanya'da yaşamasına izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Premier Lig kulübü Chelsea'nın Rus sahibi Abramovich, aylardır Londra'daki evinde görülmedi. Abramovich'in 2018'de yaptığı İngiliz Katman 1 vize başvurusunu geri çektiği belirtildi.

Hapiste bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Rusya lideri Vladimir Putin'in yakın çevresinde bulunan ve yolsuzluğun kaynaklarından olan 35 oligark saymıştı. Abramovich'in de bu 35 kişiden biri olduğu İngiliz milletvekilleri tarafından belirtilmişti.

Abramovich, Kremlin'e herhangi bir yakınlığı olmadığını ve yaptırım uygulanmasını gerektirecek bir eylemi olmadığını söylüyor.

Abramovich'in 2018'de İsrail vatandaşı olduğu ve bu vatandaşlıkla, altı ay Britanya'ya girebildiği belirtildi. Kulüp sahibinin İsrail pasaportunu geçen ekim ayında Londra'ya bir seyahat için kullandığı belirtildi. Öte yandan The Sun'a konuşan güvenlik kaynağı, Abramovich'in kalıcı vize için yapacağı bir başvurunun "kesinlikle reddedileceğini" söyledi.

Britanya, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya sert yaptırımlarla yanıt verme stratejisi izliyor. Rus bankalarına ve Britanya'daki Rus oligarklara yönelik yaptırımların açıklandığı Britanya'da, dün Avam Kamarası'nda Liberal Demokrat Partili Layla Moran, Rus oligarklardan oluşan bir liste okudu. Listede Abramovich'in yanı sıra Arsenal yatırımcısı Alisher Usmanov da vardı.

Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss Abramovich'in yaptırım uygulananlar arasında olup olmadığını söylemedi.

Abramovich'in 8.4 milyar pound serveti olduğu tahmin ediliyor.