Britanya, Türkiye'nin de dahil olduğu 75 ülkeye uçuş yasağını kaldırıyor

Britanya, Türkiye'nin de dahil olduğu 75 ülke ile arasındaki seyahat sınırlamalarını kaldırmaya hazırlanıyor.

The Telegraph’ın aktardığına göre Britanya, 75 ülkeye yönelik yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamasını kaldırma kararı aldı. Buna göre British Airways'in bu ay içinde uçuşlara döneceği ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

Tamamı bugün ya da yarın açıklanacak olan listede yer alan ülkelerin Covid-19 riskinin düşük olduğu belirtildi. Bu ülkelere giden Britanya vatandaşları döndüklerinde 14 gün kendilerini izole etmek zorunda da kalmayacak.

Reuters'ın aktardığına göre ise ülkeye giren bazı yabancı ülke vatandaşları için de 14 günlük izolasyon kuralı kalkacak. Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü bugün yaptığı açıklamada "Bu haftanın başında belirlediğimiz gibi belirli ülkelerden gelenler 14 günlük izolasyon kuralına tabii tutulmayacak" dedi.