Britanya: Taliban rejimini yakın zamanda tanımayacağız

T24 Dış Haberler

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Londra'nın 'yakın zamanda' Afganistan'daki Taliban rejimini tanımayacağını söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da konuşan Raab, Britanya'nın Taliban ile ''gerçekçi ve pragmatik'' bir ilişki kurmaya çalışacağını ifade etti.

Raab, Britanya'nın Taliban'la 'direk temas kurabilmesi' gerektiğini ifade ederken, grubun sözleriyle değil yaptıklarıyla yargılanacağını belirtti.

''Taliban'ı yakın zamanda tanımayacağız'' diyen Raab, Taliban'ın davranışlarını ölçmek için gelecek temaslarda fırsatları olacağını dile getirdi.

Bakan, Britanya'nın da ABD'nin Afganistan'a bağlılığının sürdüğünü, ancak 'yeni gerçekliğe uyum sağlamaları gerektiğini' söyledi.