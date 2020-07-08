Britanya, Suudi Arabistan'a silah satmaya devam etme kararı aldı

Britanya, Suudi Arabistan'a silah satışına devam etme kararı aldı.

Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, yaptığı açıklamada, hükümetin satışı askıya alan mahkeme kararı çerçevesinde, silah ihracatı ruhsatlarını incelediklerini belirtti.

Truss, Suudi güçlerinin eylemleriyle ilgili bazı "kaygı verici olayların" uluslararası insani hukuku "muhtemelen ihlal ettiği" kanısına ulaşılsa da, bunları "izole olaylar" şeklinde gördüklerini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın uluslararası insani hukuka uyma konusunda samimi olduğu ve silahların ihlalde kullanılabileceği konusunda açık bir risk bulunmadığı sonucuna varıldığını kaydeden Truss, söz konusu ülkeye satışların devam edeceğini bildirdi.

İnsan hakları grupları ise hükümetin adımına tepki gösterdi.

"Silah Ticareti Karşıtı Kampanya" adlı gruptan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik bombardımanı, dünyanın en kötü insani krizine yol açtı ve (İngiliz) hükümetin kendisi, İngiltere yapımı silahların bombalamada merkezi bir rol oynadığını itiraf etti." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kanıtların; düğünler, cenaze törenleri ve pazar yerleri gibi sivil toplantıları defalarca hedef alan bir koalisyon tarafından uluslararası insani hukukun "iğrenç ve korkunç" şekilde sürekli ihlal edildiğini gösterdiği vurgulandı.