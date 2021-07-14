Britanya Savunma Bakanı: Yönetime gelirlerse Taliban ile çalışırız

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Britanya, Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesi durumunda onlarla çalışacaklarını belirtti.

The Telegraph'a konuşan Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, "O günün hükümeti ne ise, belli uluslararası normlara uydukları sürece Birleşik Krallık hükümeti temasa geçecek" dedi.

Öte yandan Wallace, "insan hakları ihlalleri yaşanması durumunda" ilişkileri gözden geçireceklerini ifade etti.

Wallace, "Taliban uluslararası tanınırlık istiyor. Ulus inşası için finansman ve desteğe ihtiyaçları var. Bunu bir terörist maskesiyle yapamazsın" dedi. Bakan, "Barıştan yana bir partner olmazsan izole edilirsin. Onları son seferinde oldukları noktaya izolasyon getirdi" dedi.

1996-2001 arasında Afganistan'ı demir yumruk ile yöneten Taliban, son 20 yıldır batı destekli Kabil yönetimine karşı savaşıyor. ABD ordu istihbaratı, Kabil'in NATO askerleri tamamen çekildikten sonra 6 ila 12 ay içerisinde düşebileceğini öngördü.