Britanya Savunma Bakanı, Rusya'nın olası işgalinde Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini söyledi

Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesi durumunda kendileri ve müttefiklerin asker göndermesinin "çok olası olmadığını" söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD istihbaratı Rusya'nın Ukrayna sınırına 70 bin asker yığdığını, olası bir işgale hazırlandığını aktarırken Britanya Savunma Bakanı ve Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Yuriyovyvh Reznikov, endişelerini dile getiren ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada "Britanya, Ukrayna halkıyla omuz omuza duruyor ve onlara destek olma konusundaki uzun süreli kararlılığını sürdürüyor" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Spectator'a konuşan Britanya Savunma Bakanı Wallace, Ukrayna'nın NATO üyesi olmadığını hatırlatarak, Rusya'nın işgali durumunda asker göndermenin "çok olası olmadığını" söyledi.

"Ukrayna'nın tek başına mı?" sorusuna yanıt veren Wallace "Kapasitesini genişletmeye yardım ederiz ancak bir noktaya kadar, Ukrayna NATO üyesi değil" dedi.

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e telefon konuşmasında, Ukrayna'nın ihlalinin "ciddi sonuçları olacağını" söylediği belirtilmişti.