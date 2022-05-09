Britanya Savunma Bakanı: Putin ve çevresi Nazi Almanyası'nın faşizmi ve tiranlığını hatırlatıyor

Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace'ın, Rusya’nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yendiği tarih olarak kutladığı askeri geçit töreni öncesinde yapacağı açıklamalarda Rusya lideri Vladimir Putin ve yakın çevresinin Ukrayna işgali ile Nazilerin faşizmini hatırlattığını söylemesi bekleniyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Londra’daki Ulusal Ordu Müzesi’nde konuşacak olan Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Nazi Almanyası karşısındaki zaferini kendisine mal ettiğini söyleyecek.

Wallace'ın konuşmasında “Ukrayna’yı işgal ederek Putin ve yakı çevresi 70 yıl öncesinin tiranlığını ve faşizmini hatırlatıyor, bir önceki yüzyılın totaliter rejimlerinin hatalarını tekrarlıyor” ifadeleri yer alıyor.

Dünyanın gözü bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı açıklamaları dinlemek için Moskova'nın kızıl meydanında olacak. Ukrayna2da savaşmayan askerler ve Rus tankları, Moskova ve çeşitli şehirlerde geçit düzenleyecek.