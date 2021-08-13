Britanya Savunma Bakanı: Afganistan'dan çekilme kararı bir hataydı; Taliban'a hız kazandırdı

Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararını eleştirerek durumun Taliban’a “hız kazandırdığını” söyledi.

Sky News’a konuşan Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, Afganistan’dan çekilmenin bir hata olduğunu söyleyerek “Uluslararası toplum büyük bir ihtimalle bunun sonuçlarını ödeyecek” dedi.

Wallace, El Kaide’nin Afganistan’da yeniden bir zemin oluşturmasından endişe ettiğini belirtti

Wallace, Trump döneminde Katar’ın Doha kentinde müzakere edilen çekilme anlaşması için “çürümüş anlaşma” ifadesini kullandı. Wallace şöyle ekledi: "Afganistan hükûmetini sarstı ve bugün Taliban'ın açık bir şekilde ülke genelinde hız kazandığı durumdayız"

Uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Wallace, Britanya’nın da askerlerini çekmekten başka şansı olmadığını söyledi.

Britanya, Afganistan’da bulunan diplomatları, Afgan personeli tahliye etmek için 600 asker gönderileceğini açıkladı.