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Dünya

Britanya Sağlık Bakanı: Koronavirüs'te pik noktasına ulaştık

Britanya'da vaka sayısı son olarak 130 bini aştı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini geçti

22 Nisan 2020 15:55

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında pik noktasına ulaştıklarını açıkladı. 

Koronavirüs'e ilişkin son gelişmeleri aktaran Hancock, Britanya halkına teşekkür ederek önlemlere uyulduğu için tepe noktasına ulaşıldığını söyledi. 

Hancock, sosyal mesafe önlemlerinin henüz henüz gevşemeyeceğini hatırladı. 

Britanya'da vaka sayısı son olarak 130 bini aştı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini geçti. 

Britanya, Türkiye ve Rusya gibi Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü'nün pek çok Avrupa ülkesinde artışlarında pozitif gelişmeler olsa da vakaların artmaya devam ettiğini söylediği ülkelerden biriydi. 

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