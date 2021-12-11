Britanya: Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse sonuç yaşar

T24 Dış Haberler

ABD'den sonra Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss da Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya ağır ekonomik sonuçlar yaşatılacağını ifade etti.

Liverpool'daki G7 dışişleri bakanları toplantısında konuşan Truss, Britanya ve müttefiklerinin "Rusya'yı bu yoldan caydırmak" zorunda olduğunu belirtti.

Truss, G7 ülkelerinin bu hafta sonu devam edecek toplantıda birlik olduklarını göstereceklerini ve Rusya'nın işgal girişiminde bulunmasının "stratejik bir hata" olacağını vurgulayacaklarını ifade etti.

Potansiyel bir işgal girişiminin Rusya için "ağır sonuçları olacağını" belirten Truss, "Benzer fikirlere sahip müttefikler olarak bunu daha da açık hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden da Rus lider Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Ukrayna'ya girmeleri durumunda Moskova'ya "daha önce görülmemiş ağırlıkta ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını" söylemişti.