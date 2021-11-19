Britanya parlamentosunda gerilim: Avam Kamarası Başkanı, Başbakan Johnson'a "Yetkili benim" dedi, yerine oturmasını istedi

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Britanya’da meclisin alt kanadı Avam Kamarası’nda Meclis Başkanı Sir Lindsay Hoyle, oturumun akışına uymayan Başbakan Boris Johnson’a tepki gösterdi. Hoyle, “Beğenseniz de beğenmeseniz de kurallar bunlar ve uyacağız” diyerek Johnson’a oturmasını söyledi.

Avam Kamarası’nda dün milletvekillerinin ikinci işleri üzerine düzenlenen oturumda, Başbakan’ın vekillerin sorularını yanıtladığı bölüm sırasında gerilim yaşandı.

Başbakan Boris Johnson, İşçi Partisi Lideri Keir Starmer’a eskiden çalıştığı hukuk bürosuyla ilgili sorular sormaya başladı.

Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, bu surumda Başbakan’ın sözünü keserek “Açıkça söyledim, ‘Başbakan’a sorular’dayız. Şu an muhalefetin sizin sorularınızı yanıtlaması gerekmiyor. Beğenseniz de beğenmeseniz de kurallar bunlar ve uyacağız. Avam Kamarası’na saygı duyalım” dedi.

Johnson, Starmer’a sorusunu yenilemeye kalkınca Hoyle öfkelenerek, Johnson’dan yerine oturmasını istedi. Hoyle “Bu ülkenin başbakanı olabilirsiniz ancak bu mecliste yetkili benim.” dedi.

Sosyal medyada Avam Kamarası Başkanı’nın tepkilerine hak verenler olduğu gibi, Hoyle’un İşçi Partili olduğunu belirterek, görevine uygun davranmadığını söyleyenler de oldu.