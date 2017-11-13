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Dünya

Britanya Parlamentosu’nda bir ilk; Diyarbakırlı iş adamı ile yatırım konuşuldu

Britanya'da istihdam ve ekonomi üzerine etkileri konulu raporun sunumunda Türkiye’deki KOBİ’ler de gündeme geldi

13 Kasım 2017 20:42

Veysi Polat

Britanya’da SME4Labour (İşçi Partisi için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) organizasyonu tarafından hazırlanan istihdam ve ekonomi üzerine etkileri konulu rapor Britanya Parlamentosu’na sunuldu. Parlamento’da gerçekleştirilen toplantıda söz alan Tony Blair hükümetlerinde çeşitli görevler almış olan Royal Society of Arts Yöneticisi Matthew Taylor, sözleşmeli çalışma koşulları, yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışanların durumları üzerine raporun sonuçlarını paylaştı. Asgari ücretin yükseltilmesini söyleyen Taylor, diğer yandan ‘zero-hour’ sözleşmelerin kaldırılmasını savunmadıklarını söyledi.

Toplantıda konuşma yapan İşçi Partisi Milletvekili Jack Dromey, iş dünyasında esnekliğin olması gerektiğine katıldıklarını ifade etti ve hızla gelişen otomasyonun çalışanların yararına olabileceğini kaydetti. 

Serbest çalışanları temsil eden IPSE yöneticisi Simon McVıcker, Newington Communications şirketi sahibi Mark Glover ve TUÇ sendikasından Hannah Reed de diğer konuşmacılar arasındaydı. Konuşmacılar serbest çalışanların hakları, vergilendirme, engelli kişilerin çalışma hakları ve koşulları ve hükümetten beklenen gerekli yönetmelikleri değerlendirdiler.

İngiliz yatırımcıları Diyarbakır’a davet etti

 

SME4Labour Başkanı İbrahim Doğuş da, küçük ve orta ölçekli işletmeleri, İşçi Partisi’nin ana odak noktalarından biri haline getirdiklerini söyledi. Doğuş, istihdam ve çalışan hakları konusunda siyaseti belirleyen parlamenterlerle organizasyonları bir araya getirerek gündemde ekonominin omurgasını oluşturan işletmeler için önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Toplantıya Türkiye'den davet edilen tek isim olan iş adamı Suat Önen, Diyarbakır'daki KOBİ’ler hakkında bilgi verdi. 

T24’e konuşan Önen, “Diyarbakır, Ortadoğu pazarına açılan bir kapıdır. Toplantıda İngiltere ve bölgemize yönelik yatırım fırsatlarını konuştuk. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimi, istihdam yaratmadaki rolleri ve devlet destekleri ile ilgili uygulamalar hakkında istişarelerde bulunduk. İngiliz yatırımcıları bölgemize davet ettik ve İngiltere’deki yatırım fırsatlarını ele aldık” dedi.

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