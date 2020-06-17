Britanya'nın yetkili bilim insanı John Drury: Koronavirüs'ün yayılmasında halkı suçlamayın

Britanya'nın önde gelen bilim insanlarından oluşan bir ekip, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında toplumun salgın önlemlerine uyup uymamasına ilişkin yapılan değerlendirmeleri araştırdı. Hükûmete bağlı Acil Durumlar İçin Bilimsel Danışma Grubu üyelerinde Prof. John Drury, yapılan araştırmaların insanların acil durumlarda toplu panik ya da bencillik yerine birlik ve işbirliğine daha yatkın olduğunu söyledi.

The Guardian'ın aktardığına göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını başladığından bu yana ilk günlerde marketlerin boşaltılması, normalleşme süreçlerinde insanların sokaklara çıkması toplum davranışı konusunda eleştirilere neden olmuştu. Ancak Britanya'dahükûmete bağlı Acil Durumlar İçin Bilimsel Danışma Grubu üyelerinde Prof. John Drury, yapılan araştırmalara bakıldığında insanlarda acil durumlarda işbirliği ve birlik duygusuna yatkın olma eğiliminin bencillik ve toplu panikten daha yüksek olduğunu söyledi.

Sussex Üniversitesi'nde profesör olan John Drury, "Hükûmetin bütün verileri Covid-19 konusunda alınan kamu sağlığı önlemlerine uyulduğunu gösteriyor. İnsanların kalabalık toplu taşıma fotoğrafları psikolojik nedenlerden değil işe gitmeleri gerektiği için çekildi" dedi.

Psikoloji alanında çalışmalar yapan bilim insanlarının British Journal of Social Psychology dergisinde yayımlanan araştırmasında kanıtlara bağlı olarak Britanya'daki yüksek Covid-19 ölümlerinin halkın davranışlarından öte önlemlerin geç alınması, siyasetçilerin geç reaksiyon göstermesi, yoksulluk gibi sistematik sorunlar ve iletişim yetersizlikleri gibi nedenlere bağlanması gerektiği belirtilidi. Araştırmayı yürüten psikologlar "Bazı insanları bencil, düşüncesiz, 'covidiot' gibi kötüleyen medya kampanyasına rağmen kanıtlar kurallara uymamanın psikolojikten öte pratik sebeplerden kaynaklandığını gösteriyor.