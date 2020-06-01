Britanya'nın 'yeni normali': Aynı evde yaşamayan çiftlere seks yasak!

Britanya'da yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele için yeni önlemler belirleniyor. Hükûmetin yeni önlemlerine göre insanlar artık kendi evleri dışından insanlarla kapalı alanlarda buluşmalar yapılamayacak. Yeni kural, Britanya'da insanların beraber yaşamadıkları kişilerle seks yapmasının yasaklanması olarak da yorumlandı.

The Independent'da yer alan habere göre, Parlamentoya sunulacak yeni Sağlık Koruma Düzenlemesi'nib yürürlüğe girmesiyle ev gibi özel kapalı alanlarda iki kişiden bir araya gelmeler yasak olacak. Yeni düzenlemede konuya ilişkin "Özel ya da halka açık kapalı bir alanda iki ya da daha fazla kişiden oluşan bir araya gelmeler yasak olacak" ifadeleri yer aldı. Düzenlemede aynı zamanda "Geçerli bir gerekçesi olmadan kimse yaşadıkları yer dışında bir evde gece geçiremez" ifadeleri yer aldı.

Yalnızca çocuk bakımı, farklı evlerde yaşayan boşanmış ailelerin çocuklarını görmeleri, cenaze durumları gibi özel nedenlerle evlerde bir araya gelmelere izin verilecek.

İnsan hakları avukatı Adam Wagner, yeni düzenlemenin ardından Twitter'da şu mesajı paylaştı: "Korkuyorum ki bu doğru. Böyle bir tweet atacağıma inanamıyorum. Yarından itibaren aynı evde yaşamayan iki (ya da daha fazla) kişinin özel bir alanda seks yapması "toplanma" anlamına geliyor ve yasa dışı"

Britanya'da yeni düzenlemelerle birlikte insanlar açık alanda sosyal mesafe kurallarına uyarak 6 kişilik buluşmalar yapabilecek.