Britanya'nın Türkiye'den satın aldığı kişisel koruyucu ekipmanlar Oxford'a indi

Britanya'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelesi yürüten sağlık çalışanları için Türkiye'den satın alınan ve teslimat günü geciken kişisel koruyucu ekipman Oxford'a ulaştı.

Britanya'ya Türkiye'de bir özel şirketten satın alınan kişisel koruyucu ekipmanı taşıyan Britanya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait uçak ülkesine döndü. Gerçek zamanlı uçuş takibi yapan RadarBox'ta, Airbus A400-M tipi kargo uçağının İstanbul'dan kalktığı ve Britanya yerel saatiyle 03:30'da RAF Brize Norton üssüne indiği görülüyor.

Demirören Haber Ajansı da Türkiye saati ile sabaha karşı 2 civarında İngiltere'ye sağlık malzemesi taşıyan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının İstanbul Havalimanı'ndan hareket ettiğini aktardı.

Sevkiyatın Pazar günü yapılması bekleniyordu ancak "bazı beklenmedik gecikmeler" yaşandığı belirtilmişti. The Daily Telegraph gazetesi Türkiye'de bir özel şirketten verilen siparişin ardından Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle alınan yurt dışına koruyucu ekipman satışı yasağının takip edilmediği belirtildi.

Britanya hükûmetinin Covid-19 salgını karşısında uyguladığı politikalar yetersiz bulunarak eleştiriliyor. Bu eleştirilerin odağında da sağlık çalışanları için kişisel koruyucu ekipman yetersizliği yer alıyor.