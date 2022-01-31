Britanya'nın 'Rus oligarklara yaptırım' tehdidi Kremlin'in tepkisini çekti

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Kremlin, Britanya'nın Rus 'oligark'ların Londra'daki mülklerine yaptırımlar kapsamında el koyması durumunda karşılık vereceklerini söyledi.

Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss, pazar günü yaptığı açıklamada Rusya'yı Ukrayna'ya saldırmaktan caydırmak için "Kremlin'e çıkar sağlayan tüm şirketleri" hedef alacak geniş yaptırımlar belirleyeceklerini belirtmişti.

Sky News'a konuşan Truss, "Putin'in oligarklarının saklanabileceği hiçbir yer olmayacak" demiş ve mülklere el konup konmayacağı sorulduğunda, "Her şey masada" demişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dimitri Peskov, Truss'ın açıklamasını "fazlasıyla endişe verici bulduklarını" belirtti ve "yatırımcılar için Britanya'nın çekiciliğini olumsuz etkileyeceğini" ifade etti.

Peskov, "Nadiren işletmelerin direkt tehdit edildiğini duyarsınız" dedi ve Moskova'nın gerekli karşılık üzerinde çalışacağını ifade etti.