Britanya'nın 'party gate' skandalı sürüyor: İşçi Partisi lideri "Boris Johnson yasayı çiğnemiştir" dedi

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın ülke kapanma dönemindeyken Downing Sokağı'nda partiye katıldığını kabul etmesi üzerine başlayan "party gate" tepkileri sürüyor. Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, "Boris Johnson yasaları çiğnemiştir" dedi.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, 2020'nin Mayıs ayında Britanya'da kapanma önlemleri uygulanırken Downing Sokağı'nda düzenlenen bir partiye "uğradığını" kabul etti. Johnson'ın partiye katılması ve Downing Sokağı'nın parti düzenlemesi, istifa çağrılarına neden oldu. Medya, ABD Başkanı Richard Nixon'ın istifası ile sonuçlanan Watergate skandalını hatırlatarak sürecek "party gate" dedi.

BBC'ye konuşan İşçi Partisi lideri Keir Starmer, "Bence Johnson yasayı çiğnedi. Yasağı çiğnediğini kabul etti" dedi.

Starmer, Johnson'ın parlamentodaki özür konuşmasını hatırlatarak Başbakan'ın 'sorumluluk alması gerektiğini' belirtti.

Boris Johnson, Downing Sokağı'ndaki partiye "uğradığını" sonra işine devam ettiğini savunmuştu.