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Dünya

Britanya'nın 'party gate' skandalı sürüyor: İşçi Partisi lideri "Boris Johnson yasayı çiğnemiştir" dedi

Starmer, Johnson'ın parlamentodaki özür konuşmasını hatırlatarak Başbakan'ın 'sorumluluk alması gerektiğini' belirtti

16 Ocak 2022 13:52

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın ülke kapanma dönemindeyken Downing Sokağı'nda partiye katıldığını kabul etmesi üzerine başlayan "party gate" tepkileri sürüyor. Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, "Boris Johnson yasaları çiğnemiştir" dedi.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, 2020'nin Mayıs ayında Britanya'da kapanma önlemleri uygulanırken Downing Sokağı'nda düzenlenen bir partiye "uğradığını" kabul etti. Johnson'ın partiye katılması ve Downing Sokağı'nın parti düzenlemesi, istifa çağrılarına neden oldu. Medya, ABD Başkanı Richard Nixon'ın istifası ile sonuçlanan Watergate skandalını hatırlatarak sürecek "party gate" dedi.

BBC'ye konuşan İşçi Partisi lideri Keir Starmer, "Bence Johnson yasayı çiğnedi. Yasağı çiğnediğini kabul etti" dedi.

Starmer, Johnson'ın parlamentodaki özür konuşmasını hatırlatarak Başbakan'ın 'sorumluluk alması gerektiğini' belirtti. 

 
 
 
Johnson'ın partiye katılmasına yalnızca muhalefet değil, kendi partisi de tepki gösterdi. Muhafazakâr Parti'den bazı isimler, skandalın çözülmesinin tek yolunun istifa olduğunu söyledi.
 
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