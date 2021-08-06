Britanya'nın iklim değişikliği konferansından sorumlu bakanı yedi ayda 30 ülkeye uçakla gitmiş; "Cop26'yı yönetiyorsanız bu kadar uçağa binmek iki yüzlüce"

Britanya’nın ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler iklim değişikliği konferansından (Cop26) sorumlu devlet başkanı Alok Sharma’nın son yedi ay içinde 30 ülkeye uçakla gittiği öğrenildi. Sharma'nın karbon emisyonlarının en büyük sebeplerinden olan seyahat yöntemini bu kadar fazla kullanırken Cop26'nın sorumluluğunu alması eleştirildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Britanya’nın Cop26 yetkilisi Alok Sharma Brezilya, Endonezya ve Kenya gibi ülkelere gitti. Yolculukların çoğunun Britanya için uluslararası seyahatin Covid-19 nedeniyle yasak olduğu dönemde yaşandığı belirtildi.

Karbon emisyonlarının en büyük sebeplerinden birinin havacılık sektörü olduğu biliniyor. 2019’da havacılık endüstrisinin 915 milyon ton karbondioksit ürettiği tespit edilmişti.

Britanya’da Yeşil Parti üyesi Jenny Jones, Sharma’nın yolculuklarını eleştirerek “Anlıyorum yüz yüze görüşmek daha iyi ancak bu çok fazla. Cop26 sorumluluğunu aldığınızda bu derece uçağa binmek iki yüzlüce” dedi.