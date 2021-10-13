Britanya Muhafazakâr Parti Başkanı: Başbakan da ben de, Covid-19 ölümleri için üzgünüz

Britanya'da Muhafazakâr Parti Başkanı Oliver Downen, kendisinin ve Başbakan Boris Johnson'ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için özür dilediğini açıkladı.

Britanya'da Avam Kamarası'nın iki komitesi, ülkede Covid'le mücadelede atılan adımları değerlendiren bir rapor hazırladı. Raporda, Covid'le mücadeledeki yetersizlik, "kamu sağlığında en büyük başarısızlık" olarak nitelendirildi.

Sky News kanalına konuk olan Muhafazakâr Parti Başkanı Downen, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür dileyip dilemeyecekleri sorusuna "Tabii ki, üzgünüm. Başbakan da öyle. Ailelerin yaşadıkları kayıplar için üzgünüz" dedi.

Downen, öte yandan Covid salgınının "beklenmedik bir kriz" olduğunu da hatırlattı ve ekledi: "Takip edebileceğimiz eksiksiz bir el kitabı yoktu, adapte olmak ve hızlı hareket etmek zorundaydık. Ancak tabii ki bazı şeyleri farklı yapabilirdik"