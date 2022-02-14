Britanya, Moskova'nın istihbaratına Ukrayna şehirlerinde darbe yapma emri verdiğine inanıyor

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Britanya, Moskova'nın Rus istihbarat kurumu Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) olası bir işgal durumunda Ukrayna'nın büyük şehirlerinde darbe yapma görevi verdiğini iddia etti.

The Guardian'ın aktardığına göre Londra, işgal kararı alırsa Rusya'nın ilk olarak askeri hedefleri vuracağına ve ardından başkent Kiev ile diğer büyük şehirleri çevreleyeceğine inanıyor. Bu sırada FSB casuslarının şehir yönetimlerine darbe yaparak yerel yönetimlere Rusya yanlısı isimleri getirmeye çalışacağı belirtildi.

Britanya, iki adımlı bu plana dair bir kanıt sunmasa da ana işgal senaryosunun bu olduğuna inanıyor.

Guardian'ın haberinde Ukrayna'nın batısında Kremlin karşıtlığının çok yaygın olduğuna dikkat çekildi bu yüzden halkın Rus yerel yöneticilere destek vermesinin olası görünmediği belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Joe Sullivan, cuma günü yaptığı açıklamada Rusya'nın günler içinde Ukrayna'nın işgaline başlayabileceğini ifade etti. ABD istihbaratı, başkent Kiev'e de büyük bir saldırı yapılabileceğine inanıyor.

Rusya ise tekrar bir işgal hazırlığında olmadıklarını belirterek açıklamaları 'histeri' diye nitelendirdi.