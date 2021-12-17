Britanya medyası: Başbakan Johnson, 2020'de kapanma önlemleri uygulanırken pizza partisine katılmış

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Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın ülkede geçen yıllın mayıs ayında Covid-19 nedenli ilk kapanma gerçekleşirken, Başbakanlık çalışanlarının düzenlediği bir pizza partisine katıldığı ortaya çıktı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Başbakan Boris Johnson’ın 15 Mayıs 2020’de düzenlenen partide 15 dakika bulunduğu, oradakilere “virüsü yendikleri için” bir içkiyi hak ettiklerini söylediği iddia edildi.

Kaynalar, 20 Başbakanlık çalışanının partide pizza yiyip şarap içtiğini anlattı. Partide bazılarının kapalı alanda bazılarının da terasta vakit geçirdiği belirtildi.

Britanya’da o dönem açık alanlarda başka evlerde yaşayan yalnızca iki kişi, iki metre şartıyla bir arada gelebiliyordu. Kapalı alanlarda buluşmak ise yasaktı. Britanya’da o dönem Sağlık Bakanı olarak görev yapan Matt Hancock, partinin gerçekleştiği akşam vatandaşlara mümkün olduğunca evde kalmaları çarısı yapmıştı.

Britanya’da Başbakanlık Ofisi geçen haftalarda da 2020’de kısıtlamalar uygulanırken bir Noel partisi düzenledikleri gerekçesiyle tepki çekmişti. Başbakanlık, Noel partisini yalanlamıştı.