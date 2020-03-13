Britanya lideri Boris Johnson can sıktı: Sevdikleriniz zamanları gelmeden ölecek

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Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkesindeki yeni tip Koronavirüs(Kovid-19) salgını hakkında konuşurken, "birçok ailenin sevdiklerini kaybedeceğini" söyledi.

Britanya hükûmet yetkilileri dün yapılan acil durum toplantısının ardından ülkedeki salgın hakkındaki gelişmeleri değerlendirmek ve bulguları aktarmak için bir basın toplantısı düzenledi. Hükûmetin en kıdemli bilim danışmanı, Britanya'da büyük ihtimalle 10 bin kadar kişinin Kovid-19 taşıdığını ifade etti.

Danışman Sir Patrick Vallance, en kötü ihtimalle Britanya nüfusunun yüzde 80'inin virüsle temas edeceğini ve yüzde 1 ölüm oranı olacağını ifade etti. Bu istatistiklerin gerçek olması durumunda yaklaşık 500 bin kişi hayatını kaybedecek.

Vallance'ın ardından konuşan Başbakan Boris Johnson, "Açık olmalıyız, bu bir jenerasyondur yaşadığımız en kötü kamu sağlığı krizi. Bazı insanlar bunu (Koronavirüs) mevsimsel griple kıyaslıyor. Ancak bu doğru değil, insanların bağışıklık kazanmamış olması bu virüsü daha tehlikeli yapıyor" dedi.

Johnson, "Daha çok yayılacak ve size doğruyu söylemeliyim; birçok aile zamanı gelmeden sevdiklerini kaybedecek" diye konuştu. Britanya lideri, "en tehlikeli periyodun" birkaç hafta sonra yaşanacağını dile getirdi. Britanya Başbakanı, okulların henüz kapanmayacağını ve 500 kişiden büyük toplanmaların yasaklanmayacağını, ancak gelecekte bu durumun değişebileceğini ifade etti