Britanya istihbaratı: Rusya, Ukrayna'daki işgal güçlerinin üçte birini kaybetmiş olabilir

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Britanya istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'da karşılaştığı sert direniş sonucunda ülkeye gönderdiği işgal kuvvetlerinin üçte birini kaybetmiş olabileceğini söyledi.

Britanya Savunma Bakanlığı son değerlendirmesinde, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısının 'momentum kaybettiği' ve "planlanan takvimin çok gerisinde olduğu" belirtildi.

Yayınlanan raporda Rusya ufak çaplı ilerlemeler kaydetse de bunların kayda değer başarılar olmadığını ve sıklıkla önemli araçlar kaybettiklerini belirtti.

İstihbarat tarafından hazırlanan raporda, "Rusya, şimdi büyük ihtimalle şubatta karadan soktuğu güçlerin üçte birini kaybetti" denildi.

Britanya istihbaratı, mevcut şartlarda Rusya'nın önümüzdeki 30 gün içinde Ukrayna'da büyük bir başarı elde etmesinin olası görünmediği değerlendirmesinde bulundu.

Hafta sonu gerçekleştirilen NATO dışişleri bakanları toplantısında Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna'nın Rusya'yı sınırlarından itebilmesi için Kiev'e destek verilmeye devam edilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.