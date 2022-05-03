Britanya istihbaratı: Rus ordusu Ukrayna işgalinde belirgin bir biçimde zayıfladı

Britanya Savunma Bakanlığı, ellerindeki son istihbarat raporu ışığında Ukrayna’da savaşan Rus ordusunun belirgin bir biçimde zayıfladığını aktardı.

Britanya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna işgalinin 68’inci gününde askeri istihbarat raporundan veriler paylaştı.

Açıklamada, “Rusya’nın savunma bütçesi 2005 ve 2018 yılları arasında iki katına çıktı. 2008 yılında geniş askeri modernleşme programı başlatıldı. Öte yandan fiziksel ekipmanın modernleştirilmesi Rusya’nın Ukrayna’da kontrolü ele geçirmesini sağlamadı” ifadeleri yer aldı.

Britanya istihbaratı, Rus ordusunun stratejik planlama ve operasyonel uygulamadaki başarısızlıklarının sayısal gücü belirleyici avantaja çevirmesini engellediğini belirtti.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna işgalinde geldiği noktada belirgin bir biçimde zayıfladığı aktarıldı. Açıklama şöyle devam etti:

“Bu durumdan iyileşme süreci yaptırımlarla şiddetlenecek. Bu durumun Rusya’nın konvansiyonel askeri güç gönderme kapasitesinde kalıcı etkileri olacak”