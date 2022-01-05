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Dünya

Britanya İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Covid'e yakalandı

Britanya’da son 24 saatte 218 bin 724 vaka tespit edildi

05 Ocak 2022 13:53

Britanya’da Koronavirüs vakaları rekor kırarken İşçi Partisi lideri Keir Starmer’ın da testi pozitif çıktı.

Keir Starmer’ın sözcüsü, İşçi Partisi liderinin Covid’e yakalandığını açıkladı. Sözcü, Starmer’ın bugün parlamentodaki soru-cevap oturumunda Başbakan Boris Johnson’la karşı karşıya gelme planının olduğunu, onun yerine İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner’ın konuşacağını söyledi.

Starmer, 2021’nin ekim ayında da Covid geçirmiş, pandemi boyunca dört kere temas nedeniyle karantinaya girmişti.

Britanya’da son 24 saatte 218 bin 724 vaka tespit edildi.

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