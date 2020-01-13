Britanya, İran Büyükelçisi'ni toplantıya çağırdı

İran'da protestolara katıldığı gerekçesiyle Britanya'nın Tahran Büyükelçisi'nin gözaltına alınmasının ardından Britanya, İran büyükelçisini toplantıya çağırdı.

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, hükümetin İran'da Tahran Büyükelçisi'nin gözaltına alınmasının ardından 'sert itirazlarının' olacağını belirtti ve yaşananların diplomatik protokolün kabul edilemez bir ihlâli olduğunu vurguladı.

İran'ın Ukrayna Havayolları'na ait uçağı 'yanlışlıkla' düşürdüğünü açıklamasının ardından başlayan protestolar sırasında Britanya'nın İran'daki en üst düzey diplomatik temsilcisi olan Büyükelçi Rob Macaire, Tahran'da gözaltına alınmıştı. İran Mehr haber ajansı büyükelçinin "provoke edici şüpheli eylemlere katıldığı" gerekçesiyle Tahran'daki Amir Kabir Üniversitesi önünde birkaç saat süreyle gözaltına alındığını duyurmuştu.