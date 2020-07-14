Britanya, Huawei'nin 5G ağlarında kullanılmasını yasakladı

Britanya, Çinli şirket Huawei'nin ekipmanlarının ülkedeki 5G teknolojisinde kullanımını yasakladı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Britanya Başbakanı Boris Johnson, Huawei'nin ülkedeki 5G ağında artık kullanılmayacağını söyledi. Johnson, 2027'ye kadar tüm telekominikasyon şirketlerinin Huawei ekipmanlarını kullanımdan çıkaracağını açıkladı.

Britanya'da hükûmetin Çinli şirkete ait ekipmanları 5G ağından çıkarma kararının iki ülke arasında gerilimi arttırması bekleniyor. Çin geçen haftalarda Britanya'nın 'düşman tavrını' sürdürmesi durumunda sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında bulunmuştu.