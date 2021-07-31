Britanya GP kazasının ardından Red Bull ve Mercedes arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor

T24 Dış Haberler

Formula 1'de Red Bull ve Mercedes arasındaki şampiyonluk yarışı pistte kıran kırana sürerken, Britanya Grand Prix'de meydana gelen kazanın yankıları takımlar arasındaki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

Britanya'daki yarışta Mercedes pilotu Lewis Hamilton'un Red Bull pilotu Max Verstappen'e çarparak yarış dışı bırakmasının ardından Red Bull, FIA'ya olayın incelenmesi için başvuruda bulundu. FIA, başvuruyu reddetti. Red Bull Takım Patronu Christian Horner, kazadan sonra Hamilton'ı ''kirli yarışmakla'' suçlamıştı.

Mercedes, perşembe akşamı konuyla ilgili sert bir açıklama yayımlayarak, ''Yapılanlar Red Bull yönetiminden Lewis Hamilton'ın adını karalamak için yapılan üstü kapalı bir hamledir'' dedi.

Cuma günü arabaları Macaristan Grand Prix'nin antrenman turları için piste inerken, iki takım patronu da duruşundan geri adım atmadı. Verstappen de Hamilton'ı suçlamaya devam etti.

Mercedes patronu Toto Wolff, cuma günü yaptığı açıklamada kazadan sonraki süreçte Red Bull'dan gelen açıklamaların ''belden aşağı'' olduğunu düşündüğünü ve iki tarafın da özür dileyip dilemeyeceğine karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Red Bull lideri Horner da yanıt olarak, ''O kaza konusunda herkes gibi benim de fikir sunmaya hakkım var. Şu anda hepimiz duyguları yoğun yaşıyoruz. Ortalama bir insanı kesinlikle bayıltacak bir kazadan sonra pilotumuzu kontrol için hastaneye götürmek zorunda kaldık. Bir otomobil kaybettik. Hakemlerin Max'in hatası olmadığına karar verdiği bir şey için bütçe kotamız etkilenecek. Ortada kişisel bir durum yok. Ama 7 defa dünya şampiyona olan biri bile hata yapabilir'' dedi.

Şu anda Pilotlat klasmanında Verstappen, Hamilton'ın 8 puan önünde bulunuyor.