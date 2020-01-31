Britanya gazeteleri Avrupa Birliği'ne böyle veda etti...

T24 Dış haberler

Britanya bin 318 günlük Brexit sürecinin ardından bugün resmi olarak Avrupa Birliği'nden ayrılıyor. Bu süreçte Brexit ile ilgili gelişmeler, iddiaları, kulisleri ve makaleleri manşetine taşıyan Britanya gazeteleri bugün Avrupa Birliği'ne veda eden başlıklar attı. Muhafazakar kanada yakın gazeteler "zafer başlıkları" atarken muhalefete yakın ve merkezci gazeteler duruma biraz daha 'pragmatik' yaklaştı

31 Ocak 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle...

The Guardian | Ufak ada

"47 yıl sonra Britanya bu akşam saat 11'de Avrupa Birliği'nden ayrılacak- Bu bir jenerasyonun gördüğü en büyük kumar"

The Daily Telegraph | Bu bir son değil, bu bir başlangıç

Telegraph, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit günü için daha önceden kaydettiği konuşmadan bir kesiti manşetine taşıdı.

The Daily Mail | Saat 23:00'da onurlu ülkemiz sonunda Avrupa Birliği'nden ayrılıyor - Hâlâ Avrupa'nın dostuyuz, ancak 47 yılı sonra tekrar özgür ve bağımsızız. Bu önemli günde BRİTANYA İÇİN YENİ BİR ŞAFAĞI selamlıyoruz

The Sun | Bizim zamanımız geldi

"30 yıl boyunca bir Avrupa süper veletinin oluşmasına direndikten sonra bugün saat 11'de büyük Britanya halkı sonunda Brexit'i halledecek"

Daily Express | Evet, başardık!

Daily Express, Britanya haritası üzerine gazetenin Brexit ile ilgili ilk sayfalarını paylaştı ve "Bu gece 11'de AB'den ayrılacağız ve bu önemli anda Başbakan "yenilik ile değişiklik" çağına kapıyı açacak" yazdı

The i | Britanya'nın bilinmeyene zıplayışı

The Times | Avrupa kıtasıyla bağlantıyı koparmamak için ziyaret edeceğiniz en iyi yerler

The Times gazetesi bugün çıkardığı ekte ‘Avrupa kaçamakları’nı gündeme aldı. Avrupa Birliği’nden ayrılığın ardından kıtayla bağı koparmamak için ziyaret edilecek en güzel Avrupa şehirleri listelendi. Times, başbakan Boris Johnson’ın Brexit sonrası Brüksel’le yapmayı planladığı ticaret anlaşmasını gündeme aldı.

Metro | Teşekkürler ve güle güle AB

Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılığı bir grup tarafından partiler bir grup tarafından protestolarla karşılanırken Britanya Başbakanı Boris Johnson yeni bir şafağın doğduğunu söyledi. Britanya, bugün yerel saatiyle 23.00’de Avrupa Birliği’nden ayrılmış olacak.

Daily Star | Büyük milletimiz için tarihi gece

Daily Star, bugün çıkan gazeteyi ‘hatıra baskısı’ olarak tanıtarak “Bu gece büyük milletimiz için gerçekten tarihi bir an” ifadelerine yer verdi. Fakat gazete, tarihi anı açıklarken alkol alımının azaltıldığı ‘Alkolsüz Ocak’ döneminin bitişi olduğunu belirterek şaşırtma yaptı.

The Independent | Bugün Britanya, AB’den ayrılıyor: Bir gün geri dönmemiz kaçınılmaz mı?

The Independent gazetesi ilk sayfasına Avrupa Birliği’nin bayrağını bir yıldız karartılmış şekilde taşıdı. İlk sayfada Avrupa dillerinde ‘Elveda’ yazılırken, “Bugün Britanya, AB’den ayrılıyor, bir gün geri dönmemiz kaçınılmaz mı?” Sorusu soruldu.

Financial Times | Britanya, pozitif ve pişmanlık dolu hislerin karışımıyla AB’den çıkıyor

Financial Times gazetesi, Britanya için Avrupa Birliği defterinin kapanacak olmasına yönelik şatafatsız kutlamalar eşliğinde başbakan Boris Johnson’ın ‘yeni bir dönemin başlayacağına’ vurgu yaptığını aktardı. Bugün yerel saatle 23.00’de gerçekleşecek ayrılığın ardından gündemin Avrupa ile ticaret görüşmelerine kayacağı belirtildi.

Daily Mirror | Brexit günü: Ülkeyi yeniden bir araya getirme zamanı

Daily Mirror gazetesi Avrupa Birliği’nden ayrılığı gazetenin ilk sayfasında köşeye taşıdı. ‘Brexit Günü’ başlığının altında “Şimdi ülkeyi yeniden bir araya getirme zamanı” ifadeleri yer aldı.