Britanya, Doğu Akdeniz yaptırımlarını uzatma kararı aldı

T24 Dış Haberler

Britanya, Doğu Akdeniz'de yasa dışı sondaj çalışmaları yürüten kişilere yönelik yaptırımların süresini uzattığını ve yatırımların 31 Aralık'ta Brexit geçiş dönemi sona erdikten sonra da devam edeceğini bildirdi.

Britanya Dışişleri Bakanlığı, 2020'de yürülüğe sokulan yaptırımların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin onayı olmadan karasularında faaliyetleri yürütme girişimlerini caydırmayı hedeflediğini belirtti.

Yunanistan merkezli eKathimerini'nin aktardığına göre ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette , dün Yunan gazetecilerle yaptığı görüşmede Doğu Akdeniz krizinin çatışmayla değil, mahkemelerde çözülmesi gerektiğini söyledi.