Britanya Dışişleri Bakanı Raab: Hastaneye kaldırıldığında Boris Johnson ölecek diye korktum

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, geçen aylarda Koronavirüs'e yakalanan Boris Johnson'ın hastalığı sırasında "ölebileceğinden" korktuğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından açıklamalarda bulunan Raab, Johnson'ın hastalığı sırasında hastaneye kaldırıldığında çok endişelendiklerini söyledi.

Bugünkü Muhafazakar Parti konferansında yayınlanması için bir video kaydeden Raab, "Onu kaybedebileceğimizden korkuyordum. Onun bebeği Wilf'e hamile olan Carrie için endişeliydim" dedi.

Raab, Johnson'ın yoğun bakımda olduğu günlerden itibaren yaklaşık bir aylığına başbakanlık görevini yürütmüştü.

Boris Johnson, Koronavirüs'ü yendikten sonra yaklaşık 12 kilo verdi.