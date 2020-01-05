Britanya'dan vatandaşlarına Irak'a seyahat uyarısı

ABD-İran hattında gerilim sürerken Britanya Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına uyarıda bulundu. Uyarıda Irak Kürdistan bölgesi dışında Britanya vatandaşlarına Irak'a seyahat etmemesi uyarısı yapıldı.

Washinton-Tahran hattında haftalardır devam eden gerilim önceki gün ABD’nin gerçekleştirdiği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in ardından daha da arttı.

Britanya Dışişleri Bakanlığı da gerilimin ardından resmi internet sayfasında bazı bölgelere seyahat uyarısında bulundu. Açıklamada, “Britanya Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesi haricindeki bütün seyahatlerin iptal edilmesini tavsiye ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, hayati önemi olan seyahatler dışında bölgeye gidilmemesini öneriyor” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki İran konvoyuna saldırı düzenlediği ve Pentagon’un Süleymani’nin öldüğünü doğruladığı vurgulanırken bölgedeki belirsizliğin devam ettiği ve gerilimin çok hızlı bir şekilde yayılabileceği belirtildi.