Britanya'dan Rusya'ya yaptırım sinyali

Britanya'da düzenlenen Ukrayna konulu Acil Durum Kabine Toplantısı'nın (COBRA) ardından konuşan Britanya Başbakanı Boris Johnson, "Hızla uluslararası yaptırımlardan oluşan bir paket oluşturacağız" dedi.

Ukrayna gündemli COBRA toplantısından sonra konuşan Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın egemenliğini ihlal ettiğini ve uluslararası hukuku "tamamen yırtıp attığını" söyledi.

Johnson "Hızla uluslararası yaptırımlardan oluşan bir paket oluşturacağız" dedi.

Johnson, oluşturulacak paketin ilk aşama olduğunu söyleyerek "Rusya'nın irrasyonel eylemleri devam edecek" dedi.

Johnson, yaptırımlarla ilgili "Rusya'yı çok sert vuracak ve işgal durumunda yapacağımız daha çok şey var." dedi.