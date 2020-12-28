Britanya'dan İsviçre'ye kayak tatiline giden en az 400 turist karantinadan kaçtı

İsviçre'de bir kayak merkezinde yüzlerce Britanyalı turistin, ülkede yeni tip Koronavirüs'ün Britanya'da tespit edilen mutasyonunun yayılımını durdurmak üzere uygulanan karantinayı ihlâl ettiği tespit edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Koronavirüs mutasyonunun Britanya'da tespit edilmesinin ardından İsviçre 21 Aralık'ta, 14 Aralık'tan itibaren Britanya'dan gelenlerin karantinada kalması zorunluluğu getirdi. Yeni karantina kuralı, Noel tatilini İsviçre'deki kayak merkezlerinde geçirmeyi planlayan Britanyalı turistleri etkiledi.

Öte yandan karantina kuralına rağmen kayak merkezlerinde dışarı çıkan turistler olduğu tespit edildi. İsviçreli yetkililer, karantinayı ihlâl eden 420 Britanyalı turist olduğunu açıkladı.