Britanya'dan Fransa'ya destek: NATO müttefikleri hoşgörü ve ifade özgürlüğü konusunda omuz omuza durmalı

Fransa ve Türkiye arasında Charlie Hebdo karikatürü nedeniyle gerilim sürerken Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab'dan destek geldi. Raab, ""NATO müttefikleri ve genel olarak uluslararası toplum, hoşgörü ve ifade özgürlüğü temel değerleri konusunda omuz omuza durmalı" dedi.

Britanya Başbakanı Dominic Raab, Fransa'da öğretmen Samuel Paty'nin derste gösterdiği karikatürden sonra başı kesilerek öldürüldüğünü hatırlatarak "Birleşik Krallık, öğretmen Samuel Paty'nin korkunç bir şekilde öldürülmesi ardından Fransa ve Fransız halkıyla dayanışma içindedir. Terörizm asla ve hiç bir şekilde meşru görülemez" dedi.

Raab, ifade özgürlüğünü de vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "NATO müttefikleri ve genel olarak uluslararası toplum, hoşgörü ve ifade özgürlüğü temel değerleri konusunda omuz omuza durmalı. Teröristlere asla bizi bölme zevkini tattırmamalıyız"

Ne olmuştu?

Fransa'da İslam'la ilgili tartışma Eylül ayında Charlie Hebdo dergisinin 2015'te saldırıdan önce yayımlanan Hz. Muhammed karikatürünü yargılamaların arifesinde yeniden yayımlamasıyla başladı. Charlie Hebdo dergisi, karikatürü yeniden yayımladıktan sonra tehditler almaya başladı ve Fransız medyası ifade özgürlüğünü savunan bir kampanya başlattı. Hz. Muhammed karikatürünün yeniden yayımlanmasından sonra Charlie Hebdo'nun eski ofisinin yakınında bir bıçaklı saldırı yaşandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ekim ayı başında "İslamcı ayrımcılıkla" mücadele başlattığını açıkladı ve İslam'ın "dünya genelinde bir kriz hâline geldiğini" söyledi.

Başkent Paris'te bir öğretmen derste öğrencilerine Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed karikatürünü gösterdikten sonra hedef hâline getirildi ve bir sokakta başı kesilerek öldürüldü. Öğretmen Samuel Paty'nin ölümü Fransa'da ciddi bir tepkiye neden oldu. Hükûmetin açıklamaları sertleşti ve radikal islamla mücadele operasyonları sıklaştırıldı.

Macron'un İslam üzerine açıklamaları Müslümanlar tarafından ciddi tepki çekti.