Britanya'dan Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs'a destek

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Britanya Başbakanı Boris Johnson, dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Britanya'dan yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada "Anastasiadis ile görüşen Başbakan Johnson, Britanya ile Güney Kıbrıs arasında sağlam bağlar bulunduğunu teyit etti. Taraflar, Doğu Akdeniz'deki gerilim ve Libya kriziyle ilgili genel kaygılarını istişare etti. Başbakan, Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs'ın tutumunu desteklediklerini söyledi ve gerilimin azaltılması konusunda yardım sunma önerisinde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

​Johnson, Anastasiadis'e bölgedeki gerilimin sonlandırılması için müzakerelere yeniden başlama çağrısı yaptı. Anastasiadis de, Twitter'dan yaptığı açıklamada Johnson'la yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Anastasiadis, görüşmede Doğu Akdeniz'deki endişe verici durumu, Türkiye'nin Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesi ve Maraş'taki yasadışı eylemlerini ve Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılması konusunu ele aldıklarını belirtti.