Britanya'dan aralarında Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad'ın da bulunduğu Esad'a yakın 6 isme yaptırım

T24 Dış Haberler

Britanya, Suriye'deki iç savaşın başlamasının 10. yıl dönümünde Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakın 6 isme yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

Britanya'nın yaptırım kararı aldığı isimler arasında Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Esad'ın danışmanı Luna el-Şibil, finansçı Yasser İbrahim, iş insanı Muhammed Bara ek- Katırcı, Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Malik Alia ve Binbaşı Zayid Salah bulunuyor.

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Esad rejimi barışçıl bir şekilde reform istedikleri için on yıldır Suriye halkını şiddete maruz bırakıyor" dedi.