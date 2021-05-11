Britanya'daki karantina otellerinde, 'hapishane benzeri' koşullara tepkiler arttı

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Yeni düzenlemeyle Türkiye'nin de dahil olduğu "kırmızı liste" ülkelerinden döndükten sonra Birleşik Krallık'taki karantina otellerinde kalan insanlar, "hapishane benzeri" koşullarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

The Guardian, Brezilya, Hindistan, Pakistan ve Güney Afrika gibi ülkelerden döndükten sonra karantina otellerinde konaklamış dokuz misafir ile konuştu. Düzenlemeyle birlikte Türkiye de, yolculuk ettikten sonra karantina otelinde kalınması gereken ülkeler arasına eklenmişti.

Misafirler, gece gündüz yatak odalarında hapsedildikleri ve karantina dönemi için bir yetişkin başına bin 750 Sterlin ödemek zorunda kaldıklarını söylediler. Konaklayanlar, açılmayan pencereler ve temiz hava eksikliği gibi faktörlerin zihinsel ve fiziksel sağlıklarını bozduğunu ve hapishanede gibi hissettiklerini belirttiler.

Ayrıca, karantinaya alınanlar Birleşik Krallık havalimanları ve insanları karantina otellerine götüren otobüslerle ilgili sosyal mesafe eksikliğinden endişe duyduklarını ifade ettiler.

Britanya Otel Karantina Destek Sohbeti adlı bir Facebook grubu kuruldu ve binlerce kişi üye oldu, bunların birçoğu karantina düzenlemeleri hakkında endişelerini dile getirdi.

Ölen babasıyla birlikte seyahat ettiği Kenya'dan dönen bir NHS kardiyoloji danışmanı olan Dr. Sanjay grupta, “ Bin 750 Sterlinlik maliyeti herkes ödeyemez. Bu durumda utanmazca fırsatçı bir tavır gibi görünüyor. Ancak kırmızı listedeki bir ülkeden geliyorsanız başka seçeneğiniz yok. " dedi.

Ameliyat olduktan sonra yaşlı ebeveynlerine bakmaya gittiği Hindistan'dan dönen bir NHS danışmanı olan Dr. Thanjavur Bragadeesh, “Havaalanına geldikten sonra otele ulaşmak birkaç saat sürdü. Yemekler iyi değil ve miktarları az. Kahvaltıda küçük bir kutu mısır gevreği ve peynirli omlet aldım, o kadar sertti ki fırlatsaydım birini yaralardı. Akşam yemeğinde aldığım şeylerden biri yarım naan ekmeğiydi. Diğer yarıyı kim aldı bilmiyorum! " dedi.

Doktor, karantinaya alınan kişilere 15 dakikalık temiz hava için güvenlik görevlilerinin eşlik ettiğini söyledi ve "Biz mahkum değiliz, kaçmaya çalışmıyoruz" dedi.

Bragadeesh, “Çocuklarla karantina altına alınan insanları gerçekten anlıyorum. Otel personeli kibar ama buradaki koşullar klostrofobik. Ülkeye enfeksiyon getirmemek son derece makul ve mantıklı ama işlerin bu kadar acımasız olunması gerekmiyor. " dedi.

58 yaşındaki Zahid Siddiqui, birkaç ayını hasta babasını ziyaret ederek geçirdiği Pakistan'dan döndü. Havalandırma, temiz hava ve egzersiz eksikliği ve yetersiz yiyeceklerle ilgili endişelerini dile getirdi.

Siddiqui, "Her şey bir kabustu," dedi ve “Atriyal fibrilasyon gibi çeşitli tıbbi durumlarım var ve tıbbi tavsiyeler, günlük egzersiz yapmam gerektiğine işaret ediyor. Hayatımda hiç hapse girmedim ama bu deneyim bana öyle geldi. Daha önce hiç depresyon geçirmemiştim ama karantina otelinde geçirdiğim zamandan sonra artık bu kelimenin anlamını kavrayabiliyorum. " diye ekledi.

Brezilya'dan döndükten sonra karantina otelinde bulunan şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterolü olan 69 yaşındaki bir kadın, kendisine verilen yağlı ve şekerli yiyecekleri yemesinin imkansız olduğunu söyledi. Şikayet ettiğinde kendisine bir elma, mandalina ve muz verildiğini bildirdi.

Güney Afrika'daki hasta annesini kocası ve dört aylık bebeği ile ziyaretinden dönen bir kadın, “Biz hayvan muamelesi gördük. Havaalanına geri döndükten sonra bebeğimin biberonlarını sterilize etmek istedim ve yardım için yalvarıyordum. Orada sosyal bir mesafe yoktu ve havaalanında Covid-19'a yakalamaktan korkuyordum. Yemekler yenilecek gibi değildi, ne kadar kötü olduğunu açıklayamam. Domuz eti gibi tadı olan bir tavuk burgerden bir ısırık aldım, tükürdüm ve bütün akşam hasta hissettim. Şu anda karantina oteli için ödeme yapmaktan borcumuz var ve kendimizi tamamen bitkin hissediyoruz. " dedi.

Bir hükümet sözcüsü bu şikayetlere karşı, "En büyük önceliğimiz her zaman halkı korumak olmuştur ve sağlam sınır rejimimiz İngiltere'ye yeni varyantların gelmesi riskini en aza indirmeye yardımcı olmaktır. Hükümet, karantinadaki herkesin ihtiyaç duyduğu desteği almasını sağlamaya devam ediyor ve yönetilen tüm karantina tesisleri, insanların gereksinimlerinin büyük çoğunluğunu karşılamaktadır. Oteller, misafirlerin dile getirdiği endişeleri gidermek için ellerinden geleni yapıyor. " cevabını verdi.

Hükümet kaynakları, insanları otellere götürmek için kullanılan araçlarda sosyal mesafeyi sağlamak için oturma planları da dahil olmak üzere katı kuralların yürürlükte olduğunu iddia etti.