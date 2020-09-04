Britanya'da yüz yüze eğitime dönen 7 okulda öğrenciler karantinaya alındı

Britanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürerken okulların açılmasının ardından ülkede yüz yüze eğitimin başladığı 7 okulda öğrenciler karantinaya alındı.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, Britanya'da pek çok okulda ders zili çaldı. Ancak okula dönen öğrenciler arasında Koronavirüs vakalarının çıkmasının ardından 7 okul karantinaya alındı.

Yetkililer, İngiltere’nin farklı bölgelerinde öğrencilerin Koronavirüs'e yakalandıkları gerekçesiyle evlerine gönderildiğini ifade etti.