Britanya'da yüz yüze eğitime dönen 7 okulda öğrenciler karantinaya alındı

Britanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürerken okulların açılmasının ardından ülkede yüz yüze eğitimin başladığı 7 okulda öğrenciler karantinaya alındı.
Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, Britanya'da pek çok okulda ders zili çaldı. Ancak okula dönen öğrenciler arasında Koronavirüs vakalarının çıkmasının ardından 7 okul karantinaya alındı.
Yetkililer, İngiltere’nin farklı bölgelerinde öğrencilerin Koronavirüs'e yakalandıkları gerekçesiyle evlerine gönderildiğini ifade etti.
Yetkilier, Greater Manchester, Yorkshire, Leicestershire, Lancashire ve Buckinghamshire'daki ilk ve orta dereceli okulların koronavirüsten etkilendiğini duyurdu.