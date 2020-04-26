Britanya'da vaka ve ölümler artarken Koronavirüs'ü atlatan Boris Johnson göreve dönüyor

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Yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) atlayan Britanya Başbakanı Boris Johnson pazartesi günü görevine geri dönüyor. Johnson'ın istirahati süresinde Britanya'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı.

Britanya'de yeni tip Koronavirüs vakaları 150 bine yaklaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı da bu hafta sonu 20 bini geçti. Ülkede sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman eksikliği de tepki çekerken hükûmet salgının ele alınış biçimine ilişkin eleştirilerin odağı oldu.

İçişleri Bakanı Priti Patel, 20 bini can kaybını "korkunç bir kilometre taşı" olarak niteledi. Patel, Britanya halkının güçlü olarak bir süre daha evlerinde kalmaları gerektiğini söyledi.

Bazı bakanların Koronavirüs kısıtlamalarını hafifletme çağrıları bilim insanları tarafından tepki çekti. Hükûmetin Covid-19 mücadelesi uzmanlarından Profesör John Edmunds, kısıtlamaların şu anda hafifletilmesiyle testlerin ve temas takip sisteminde yığılma olacağını söyledi. Edmunds gibi pek çok uzman da günlük vaka artışında azalmanın "hayal kırıklığı yaratacak derecede yavaş" olduğunu belirtti.

Britanya İşçi Partisi'nin yeni lideri Keir Starmer da Başbakan Johnson'a bir mektup yazarak, mevcut koşullarda Britanya'nın pandemide dünyanın gerisine düşmeye başladığını yazdı.

Başbakan Johnson, Mart ayının sonunda Koronavirüs testinin pozitif çıkması, bir hafta hastanede kalmasının ardından iyileşme sürecinin sona ermesiyle doktorlarından göreve dönmek için yeşil ışık aldı. Johnson, hükûmetin eleştirilen Koronavirüs mücadelesi sürerken pazartesi günü görev başına geçecek.