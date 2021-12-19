Britanya'da uzmanlardan tavsiye: Omicron varyantı karşısında tam kapanma benzeri kısıtlamalar gerekiyor

Günlük Koronavirüs vakalarının 90 bine çıktığı Britanya'da uzmanlar, "tam kapanmaya benzer kısıtlamalara" ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Britanya'nın acil durumlar için bilimsel danışma kurulu Sage, artan Omicron vakalarının karşısında bulgularını içeren belgeler yayımladı.

Belgelerde yer alan tavsiyelerden biri, kapalı alanlarda toplanmanın Omicron varyantının yayılması için "en büyük risk" olduğu belirtildi.

Uzmanlar, yeni vakalarda hastaneye başvuruları daha önceki piklerden düşük tutmak için Britanya'da önceden uygulanan tam kapanma dönemlerinin bir benzerine gidilmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, bulaş oranları düşse de İngiltere'de hastaneye başvuruların yıl sonunda günde bin- 2 bin civarında olabileceğini söyledi.