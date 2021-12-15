Britanya'da uzmanlar uyardı: Günlük Covid vakaları 1 milyonu görebilir!

Britanya’da üst düzey kamu sağlığı yetkilileri Koronavirüs’ün Omicron varyantı karşısında günlük vaka sayısının günde 1 milyona çıkabileceğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, milletvekillerine açıklama yapan Dr. Susan Hopkins Omicron varyantı vakalarının iki günde bir iki katına çıktığını söyleyerek Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) üzerinde büyük bir baskı oluşabileceğini belirtti.

Hopkins, gelecek günlerde toplumun büyük bir kesiminin virüsle karşılacağını, küçük bir grubun hastanelik olmasının bile sağlık sistemini etkileyeceğini söyledi.

Britanya'daki tüm bölgelerde Temmuz ortasından bu yana günlük ortalama vaka sayılarında sıçrama görülmüştü ve sayılar Kasım ayı başından bu yana da yükseliyor.