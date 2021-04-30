Britanya'da üç genç "İnsan haklarımız ihlal ediliyor" dedi; iklim krizine karşı yetersiz kaldığı gerekçesiyle hükûmete dava açtı

Britanya'da üç genç, hükûmetin iklim krizine karşı hareket etmekte başarısız olarak insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 20'li yaşlarındaki Adetola Stephanie Onamade, Marina Tricks, Jerry Amokwandoh isimli üç genç, Britanya hükûmetinin ulusal karbon emisyonunu azaltmak için attığı adımların yetersiz olduğu gerekçesiyle yargıya başvurdu.

Dava, Plan B isimli sivil toplum kuruluşu ve direktörü Tim Crosland aracılığıyla açıldı. Hükûmetin, 2050'de karbon emisyonunu sıfırlama hedefini duyurması ve parlamentonu 'iklim acil durumu' ilan etmesine rağmen krizin boyutuna uygun bir yol haritası çıkarmadığı belirtildi.

Harekete geçilmemesinden rahatsız olan üç genç, Britanya hükûmetinin yaşama hakkı, aile hakkı ve ayrımcılığa karşı İnsan Hakları Yasası'ndaki maddeleri ihlal ettiğini savundu.

Şikâyetçilerin en genci Tricks, hükûmeti sorumlu tutma görevi olduğunu söyledi ve ekledi: "Gençler, gelecek nesiller olarak hükûmetimiz aynı karbon ekonomilerine milyarlarca dolar aktarırken yaşama hakkımızdan oluyoruz" dedi.