Britanya'da temyiz mahkemesi, ABD'nin Wikileaks kurucusu Assange'ın iade edilmemesi kararına yaptığı itirazı kabul etti

T24 Dış Haberler

Britanya'da temyiz mahkemesi, ABD'nin Wikileaks kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi kararına yaptığı itirazı kabul etti.

TIKLAYIN | Kimi için dünyayı değiştiren bir gazeteci, kimi için devlet sırlarını ifşa eden bir casus: Wikileaks’in kurucusu Julian Assange

Hakim Timothy Holroyde, ABD'nin Assange'ın tutukluluğu sırasında tutulacağı koşulları tatmin edici bulduğunu ifade etti. ABD, Assange'ın en yüksek güvenlikli cezaevine koyulmayacağını ve ülkede yargılandıktan sonra suçlu bulunursa cezasını orada çekmesi için memleketi Avustralya'ya gönderileceğini belirtti.

Holroyde, davanın şimdi Westminster Sulh Mahkemesine geri gönderilmesi, oradan da Assange'ın ABD'ye iade edilip edilmeyeceğine dair nihai kararı vermesi için Britanya hükümetine gönderilmesi gerektiğini duyurdu.

ABD, 50 yaşındaki Assange'a Wikileaks'in yayımladığı dosyalar nedeniyle 18 farklı suçlama yöneltiyor.

Britanya'da mahkeme, Assange'ın ABD'de cezaevine girmesi durumunda yüksek ihtimalle intihar edeceğini belirterek Washington'un iade talebini kabul etmemişti.

Assange'ın nişanlısı Stella Morris, karara itiraz edeceklerini bildirdi.