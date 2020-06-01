Britanya'da spor karşılaşmaları başlayacak; Premier Lig için 17 Haziran gündemde

Britanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 3 aydır duran bütün spor karşılaşmaları bugünden itibaren yeniden başlıyor.

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan belgede Covid-19 nedeniyle durduktan sonra yeniden başlayacak spor müsabakaları için sıkı önlemler belirlendi. Kültür Bakanı Olivier Dowden, "Bekleyiş sona erdi, canlı İngiliz sporu yakın zamanda güvenli şartlar altında oynanmaya başlayacak" dedi.

Dowden, Premier Lig ve İngiliz Futbol ligi'nin Haziran'da ne zaman başlayacağına dair hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Dowden, 17 Haziran tarihi üzerinde durulduğunu ancak alınması gereken çok fazla önlem olduğunu söyledi.

Britanya'da yeniden başlayacak spor müsabakaları için sporcuların alana nasıl ulaştığı, sağlık durumları, aralarında mümkünse sosyal mesafe olması gibi önlemler dikkate alınacak.