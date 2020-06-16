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Dünya

Britanya'da sosyal izolasyon sürecinde 600 binden fazla kişi işten çıkarıldı

16 Haziran 2020 15:41

T24 Dış Haberler

Britanya Ulusal İstatistik Ofisi'ne (ONS) göre ülkede yeni tip Koronavirüs salgını için yoğun önlemler alındığı dönemde 600 binden fazla kişi işini kaybetti.

Resmi rakamlara göre salgın birçok ülkede olduğu gibi Britanya'da da istihdamı çok kötü bir şekilde etkilerken işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı 1.6 milyona ulaştı. 

ONS'ye göre Mayıs'ta meslek sahibi olanların sayısı Mart'a kıyasla yüzde 2.1 azaldı. Bu sayı yaklaşık olarak 612 bin çalışana tekabül ediyor. 

Aynı verilere göre Mart ile Mayıs arasında 6 milyon kişi salgına karşı alınan önlemler nedeniyle geçici olarak çalışamadı.

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