Britanya'da salmonella vakaları nedeniyle Kinder Sürpriz çikolataları geri çağrıldı

Çikolata üreticisi Ferrero, Britanya’da bir grup Kinder Sürpriz çikolatasını salmonella nedeniyle geri çağırıyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Britanya Gıda Standartları Ajansı, olası bir salmonella salgını nedeniyle Kinder Sürpriz çikolatalara ilişkin uyarıda bulundu. Bazı çocuklarda salmonella vakası görüldüğü belirtildi.

Ferrero, uyarı olarak satılmayan bazı Kinder Sürpriz çikolataları geri çağırırken, alan kişilerin de tüketmemesi uyarısında bulundu.

Bir tür gıda zehirlenmesi olan salmonella ishal, mide krampları, kusma ve ateş semptomlarına sebep oluyor. Pek çok vaka birkaç gün içinde iyileşse de ağır vakalar hastaneye yatabiliyor.