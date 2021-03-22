Britanya'da protestoları kısıtlamayı hedefleyen tasarıya karşı düzenlenen protestoda şiddet olayları: 2 polis yaralandı, polis arabası yakıldı

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Britanya'da protestoları kısıtlayacak ve polislere yeni yetkiler verecek bir yasa tasarısının teklif edilmesinin ardından Bristol'de büyük protestolar yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir polis arabasının yakıldığı ve bir arabaya da saldırıldığı görüldü. Yapılan açıklamaya göre olaylarda bir polisin kolu, bir diğerinin kaburgası kırıldı.

Ülkenin güneydoğusunda bulunan şehirde protestocuların, "Yasa tasarını öldürün" diye slogan attığı belirtildi.

Londra, şiddet olaylarına tepki gösterdi. Britanya İçişleri Bakanı, Bristol'de yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade etti; "Bir azınlık tarafından gerçekleştirilen haydutluk ve düzensizlik asla kabul edilemez. Polis memurlarımız bizi korumak için kendilerin tehlikeye attı."

Bir Reuters foto muhabiri bazı protestocuların polise doğru havai fişek ateşlediğini ve polis merkezine grafiti yapıldığını ifade etti. Aynı foto muhabir, çevik kuvvetin protestocuları dağıtmak için cop ve kalkan kullandığını ifade etti.

Parlamento'da görüşülen tasarı yetkililerin eylemleri sınırlandırmasını ve kurallara uymayanları cezalandırmayı kolaylaştırmayı hedefliyor.